Waidhofen: Kein Geld, um Lebensmittel zu kaufen

Monika Pöllinger vom Verein Mit-Menschen und Roswitha Bramauer vom Verein Waidhofen International hoffen auf finanzielle Unterstützung für die betroffenen Familien.Die beiden Vereine Mit-Menschen und Waidhofen International machten die NÖN auf zwei Fälle von in Waidhofen lebenden Familien aufmerksam, bei denen es durch das Fehlen der staatlichen Grundversorgung zu einer sozialen Notsituation kam.

„Obwohl noch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts abzuwarten ist, ob sie abgeschoben werden oder bleiben dürfen, legt das Land Niederösterreich das Gesetz hier sehr strikt aus, sodass sie jetzt aus der Grundversorgung entlassen wurden“, erklärt Roswitha Bramauer vom Verein Waidhofen International den ersten Fall. „Das heißt, sie bekommen keine Unterkunft mehr und auch kein Geld für Essen. headtopics.com

Das Ehepaar mit einem zweijährigen Sohn hat nun keinerlei staatliche Unterstützung mehr und ohne Arbeitserlaubnis auch keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. „Wenn ihnen niemand helfen würde, stünden sie auf der Straße. Die Verantwortung für diese Menschen wird damit auf die Zivilgesellschaft abgewälzt“, meint Bramauer.

Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine Mutter mit einer 17-jährigen Tochter, die als Familienangehörige nach Österreich gekommen sind. „Sie erfuhren allerdings häusliche Gewalt und mussten in einem Frauenhaus Schutz suchen. Da der Ehemann es versäumt hat, Anträge für seine Frau und Tochter zu stellen, mussten diese nun selbst einen Antrag auf Aufenthalt für besonderen Schutz stellen. headtopics.com

