Wählt Österreich vorzeitig einen Nationalrat?

Wählt Österreich nun doch schon im Frühjahr einen Nationalrat? Vielleicht sogar am Sonntag der EU-Wahl? Nachdem aus der ÖVP zuletzt entsprechende Planspiele kolportiert wurden, sah sich die Kanzlerpartei am Dienstag veranlasst, die Debatte für beendet zu erklären. Eine vorgezogene Neuwahl sei „kein Thema“ hieß es bei der Klausur des ÖVP-Regierungsteams in Krems.

Wäre ein „Super-Wahlsonntag“ überhaupt möglich? Und wie lange dauert’s vom vorzeitigen Crash einer Regierung bis zum Wahlsonntag? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen:Laut Verfassung dauert die Gesetzgebungsperiode des Nationalrats fünf Jahre. Der spätest mögliche, reguläre Wahltermin ist damit der 29. September 2024Wer entscheidet eigentlich darüber, ob die Wahl vorverlegt wird? In letzter Konsequenz ist es das Parlament. Da die Gesetzgebungsperiode vorzeitig abgebrochen wird, muss die Mehrheit der Abgeordneten dem zustimmen und einen Neuwahlbeschluss fassen. Theoretisch genügen dafür die Stimmen der Regierungsparteien; in der Praxis stimmen oft einige oder alle Oppositionsparteien z





KURIERat » / 🏆 4. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Spitzenkandidaten gesucht: Grüne und ÖVP nach wie vor ohne EU-ListeWährend sich bei den Neos mehr als 60 Leute für ein einziges EU-Mandat bewerben, sind Grüne und ÖVP weiterhin auf der Suche nach Spitzenkandidat:innen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Steirischer ÖVP-Chef Drexler will 2024 als Landeshauptmann wiedergewählt werdenDer steirische ÖVP-Chef Christopher Drexler hat angekündigt, bei den Landtagswahlen 2024 erneut als Landeshauptmann kandidieren zu wollen. Er habe keinen Plan B für den Fall einer Wahlniederlage und könne sich eine Legislaturperiode als Landeshauptmannstellvertreter nicht vorstellen. Drexler betonte, dass die Steiermark trotz der Herausforderungen durch die Teuerung und internationale Krisen besser als andere Bundesländer durch die Krise komme.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

ÖVP Wien startet Kampagne zum Gewaltschutz für FrauenEine Kampagne der ÖVP Wien zum Gewaltschutz für Frauen betreibt nicht nur Täter-Opfer-Umkehr, sondern zielt auch darauf ab, dass Frauen sich sicher fühlen.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

ÖVP-Integrationslandesrat will Asylwerbende zu gemeinnützigen Hilfstätigkeiten verpflichtenDer oberösterreichische ÖVP-Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer will Asylwerbende zu gemeinnützigen Hilfstätigkeiten verpflichten. Ob dafür ein konkretes Modell des Innenministeriums vorliegt, blieb bis jetzt unklar.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

ÖVP-Landeshauptfrau kritisiert Grüne wegen PendlerpolitikNiederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner übt erneut scharfe Kritik an den Grünen wegen ihrer Pendlerpolitik. Die Grünen weisen die Vorwürfe zurück.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger über die ORF-Gebühr und die Zukunft des QualitätsjournalismusIm NÖN-Gespräch erklärt ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger, warum die Einführung der ORF-Gebühr notwendig war und wie die Regierung ihren Beitrag zur Medienvielfalt leisten will. Außerdem spricht er über die erfolgreiche Zukunft des Qualitätsjournalismus.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »