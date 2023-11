Wacker vor Einigung mit Ex-Trainer Akif Güclü

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Freigabe erteilt – Metaller wollen am Montag streikenAm Donnerstag findet die 4. Verhandlungsrunde der Metaller statt. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird am 6. November gestreikt. Weiterlesen ⮕

Gewerkschaften feiern Comeback in der US-AutoindustrieDie Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) erzielt eine vorläufige Einigung mit dem Automobilhersteller GM, nachdem sie sechs Wochen lang gestreikt hatte. Das Gehalt für erfahrene Arbeiterinnen und Arbeiter steigt um 33 Prozent über die nächsten fünf Jahre. Weiterlesen ⮕

Die Woche der Wahrheit steht anTraiskirchen deklassieren Wörthersee Piraten im Cup. In der Liga gibt es diese Woche zwei richtungsweisende Partien. Weiterlesen ⮕

Inseraten-Sonderprüfung: Was in den neuen Prüfberichten stehtDie ersten Berichte, der von SPÖ, FPÖ, NEOS und Grünen beauftragten Sonderprüfung, wirbelten in Niederösterreich viel Staub auf. Deutlich ruhiger blieb es bisher um die fünf neu veröffentlichten Berichte zur Prüfung, bei der der Landesrechnungshof die Ausgaben landesnaher und -eigener Unternehmen für Inserate, Werbung und Co. Weiterlesen ⮕

Perchtoldsdorfer Duo steht im Liedermacher-FinaleDie 13 Finalistinnen und Finalisten des zweiten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs der Kultur.Region.Niederösterreich stehen fest. Darunter auch ein Perchtoldsdorf-Duo. Weiterlesen ⮕

Steht noch in den Sternen: Naht die Rückkehr von Rey Skywalker?Die von Disney angekündigten drei neuen „Star Wars“-Filme sollen früher erscheinen als bisher vermutet. Hayden Christensen als Anakin Skywalker könnte nach „Ahsoka“ wieder eine zentrale Rolle... Weiterlesen ⮕