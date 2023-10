Wachau in Echtzeit: Herbstliches Kulturfestival in der Wachau

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Festivalleiterin Ursula Strauss freut sich auf ein herbstlich buntes Programm bei"Wachau in Echtzeit".eute, Freitag, eröffnet die Wachau Kultur Melk ein ganz besonderes Schmuckstück: Das Festival „Wachau in Echtzeit“ lädt seine Besucher zu herbstlich-mystischem Kulturgenuss.

Seit elf Jahren schon macht das kleine, feine, herbstliche Festival mit dem ungewöhnlichen Namen die Wachau „in Echtzeit“ erlebbar und das außerhalb der geschäftigen und überfüllten Tourismussaison. Denn wenn der Herbst in der Wachau einkehrt, dann wird es leiser, intimer und ruhiger. „Eine besondere, mystische Zeit“, so Festivalleiterin und NÖN-Leopold-Preisträgerin Ursula Strauss. headtopics.com

Vom 27. Oktober bis zum 2. Dezember gibt es quer durch die Wachau Komisches, Besinnliches, Überraschendes und Fantasievolles. An teilweise außergewöhnlichen Orten, wie dem Kloster UND oder der Ruine Aggstein, aber auch auf Schloss Spitz und Stift Melk und vielen weiteren Orten, trifft man auf Christian Dolezal und Norbert Hauer ebenso wie auf Jack Kerouac und William Shakespeare. Auch gewandert wird: am 28.

