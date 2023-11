Vulkanausbruch in Russland: Schulen und Straßen auf Kamtschatka geschlossen

Die Behörden sperrten am Mittwoch zudem Teile der beiden Straßenverbindungen zur Ortschaft Kljutschi, die nur rund 30 Kilometer vom Vulkangipfel entfernt liegt.Bis 11 Uhr Ortszeit stieß der Vulkan nach Angaben russischer Vulkanforscher mehrere Aschewolken aus, die größte erreichte eine Höhe von bis zu 13 Kilometer über dem Meeresspiegel.

Der rund 4850 Meter hohe Kljutschewskoi-Vulkan (auch als Kljutschewskaja Sopka bekannt) gilt als einer der höchsten aktiven Vulkane Eurasiens. Seine jüngste Aktivität begann nach russischen Medienangaben bereits im Juni. Seit einigen Wochen spuckt der Vulkan jedoch fast täglich Aschewolken aus.

