Vulkan auf Island bricht aus und bedroht Küstenort

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ist auf Island ein Vulkan ausgebrochen. Bei der fünften Eruption im Südwesten der Insel seit 2021 erreichte die Lava erstmals auch den evakuierten Küstenort Grindavik, in dem sie mehrere Häuser in Brand setzte. Regierungschefin Katrin Jakobsdottir sprach von einem „schwarzen Tag für ganz Island“.Grindavik mit seinen 4.

000 Einwohnerinnen und Einwohnern war bereits in der Nacht auf Sonntag evakuiert worden, als sich die neue Eruption auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich von Reykjavik mit einer abermaligen Erdbebenserie angekündigt hatte. Um 7.57 Uhr (Ortszeit) begann der Ausbruch schließlich, als erste Lava aus einem länglichen Erdspalt einige hundert Meter nördlich von Grindavik austrat. Bereits wenige Stunden danach hatte sich ein Lavameer in dem Gebiet gebildet. Der Vulkanexperte Magnus Tumi Gudmundsson schätzte nach einem Hubschrauberüberflug, dass der Erdriss auf eine Länge von gut einem Kilometer gewachsen sei.Bereits diese Lava kam Grindavik bedrohlich nah





