Ziemlich genau vier Wochen nach seinem ersten Ausbruch ist der Vulkan auf der isländischen Halbinsel Reykjanes wieder aktiv geworden. Live-TV-Bilder zeigten am Sonntag, wie Lava aus einem Hunderte Meter langen Riss in der Erde austrat. Angekündigt hatte sich die Eruption durch eine Serie von Erdbeben. Die kleine Hafenstadt Grindavik wurde zum zweiten Mal geräumt, am späten Nachmittag setzte der Lavastrom bereits erste Häuser in Brand.

Der Vulkan befindet sich im Südwesten Islands, nicht weit von der Hauptstadt Reykjavik entfernt und in unmittelbarer Nähe zu Grindavik. Die erste Eruption ereignete sich laut Liveticker des isländischen öffentlich-rechtlichen Senders RUV kurz vor 8.00 Uhr Ortszeit (9.00 MEZ). Zuletzt brach der Vulkan am 18. Dezember aus. Laut RUV hatte sich zuerst ab etwa 3.00 Uhr eine ganze Reihe von Erdbeben entlang der Kraterreihe Sundhnuk ereignet, der Isländische Meteorologische Dienst (IMO) berichtete von zumindest 200 Beben mit einer Stärke bis 3,5 auf der Richterskala. Die rund





