VP-Gemeinderätin wirft Bürgermeister vor, andere Meinungen nicht zuzulassen

VP-Gemeinderätin Astrid Wisgrill wirft Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) vor, andere Meinungen in der Fraktion nicht zuzulassen. Er soll ihr als „Impfverweigerin und Windkraftgegnerin“ das Wort verweigert haben,

In einem Schreiben an Josef Ramharter, das am Samstagabend auch die NÖN-Redaktion erreichte, legt Astrid Wisgrill die Gründe für ihren Austritt aus der ÖVP-Fraktion dar. Sie sei vor der jüngsten Gemeinderatswahl gerne auf die Liste der ÖVP gegangen und habe auch gerne ihr Gemeinderatsmandat angenommen. headtopics.com

„Der damalige Bürgermeister Robert Altschach war letztendlich der Grund, warum ich für Waidhofen mitarbeiten wollte. Mir gefiel sein Stil und auch die Art und Weise, wie er mit den Bürgern umging. Er war auch kritikfähig, sowohl was die anderen Parteien betraf, aber selbstverständlich auch in der eigenen Fraktion. Diese besonderen Merkmale durfte ich auch bei seiner Nachfolgerin Eunike Grahofer erleben“, führt Wisgrill in dem Schreiben aus.

Sie selbst komme aus der Wirtschaft und betreibe seit über einem Jahrzehnt ein Gasthaus. Sie wisse daher, wie man mit Menschen und Gemeindebürgern umgehe. „Auch ich akzeptiere die Vielfalt der Meinungen meiner Gäste. Das ist ein Zeichen von Größe, die man hat oder eben nicht“, stellt Astrid Wisgrill klar. headtopics.com

Sie will nun als freie Mandatarin bis zum Ende der aktuellen Funktionsperiode des Gemeinderats im Jahr 2025 überparteilich für Waidhofen weiterarbeiten.Josef Ramharter weist indessen den Vorwurf, gesagt zu haben, mit Windkraft- und Impfgegnern rede er kein Wort, entschieden zurück. „Was ich in der Fraktionssitzung, die am 10.

