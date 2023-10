Vorstand der Landjugend Weißenkirchen wiedergewählt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Der wiedergewählte Vorstand der Landjugend Weißenkirchen: Sophie Weißmann (Kassierin), Melanie Stöger (Leiterin), Bernhard Schwab (Obmann), Stefan Planyavsky (Obmann-Stellvertreter; vorne), Markus Schwarz (Sportreferent), Matthias Erber (Kassier-Stellvertreter), Florian Buchinger (Handwerksreferent), Georg Golembiowski (Handwerksreferent), Samuel Würschinger (Kreativreferent), Hanna Golembiowski (Schriftführerin), Michael Muhr (Musikreferent) und Michael...

bmann Bernhard Schwab und Leiterin Melanie Stöger bleiben an der Spitze. Sie stellten einen umfassenden Tätigkeitsbericht über das zu Ende gehende Jahr vor. Die Landjugend Weißenkirchen an der Perschling lud zur Generalversammlung ins Gasthaus Wurlitzer. headtopics.com

Mit einer kurzen und prägnanten Videopräsentation stellten sie einen umfassenden Tätigkeitsbericht über das zu Ende gehende Jahr vor, Höhepunkte waren wieder die Partyveranstaltung Schotterrazzia im Mai und die Teilnahme am Projektmarathon mit anschließendem Beachvolleyballturnier im September. Vom Ertrag dieser Veranstaltungen wurde eine namhafte Summe für die Krebsforschung am St.-Anna-Kinderspital gespendet.

Neben vielen Aktivitäten - Teilnahme an den Faschingssitzungen, Skiurlaub in Schladming, Muttertagsgeschenke, Altargestaltung zu Fronleichnam, Sommerkurzurlaub in Salzburg, Teilnahme am Bezirksfest „Après-Ski“ im Sommer, Wandertag, Fußwallfahrt nach Mariazell, Flechten der Erntedankkrone und Kirchenschmuck zum Erntedankfest mit anschließender Agape -, waren es auch Schulungen und Teilnahme an Wettbewerben, die das Arbeitsjahr abwechslungsreich machten. headtopics.com

