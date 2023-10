Vorsorge mit Weitblick: Sicherheit plus Ertragschance

Geld so anzulegen, dass man sich wohlfühlt und auch seine Angehörigen geschützt weiß: Das ist der Wunsch der meisten Menschen, wenn es um den Vermögensaufbau geht. Um das Bedürfnis nach Sicherheit und Ertragschancen zu erfüllen, bietet die DONAU eine Vielzahl von Versicherungsprodukten an, die sich zu individuell passenden Paketen schnüren lassen.

Man schrieb den 31. Oktober 1925, als erstmals der Weltspartag begangen wurde. Die europäischen Sparkassen wollten mit ihrer Initiative den Spargedanken fördern. Das Thema, die Finanzerziehung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu etablieren, hat auch knapp 100 Jahre später noch einen hohen Stellenwert.

Der Zinseszinseffekt sorgt dafür, dass es sich lohnt, selbst kleine Beträge in die Zukunft zu in­vest­ier­en. Bei der Bonus Pension, der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge der DONAU, ist man schon ab 30 Euro monatlich dabei. Für unter 18-Jährige ist die Vorsorge sogar ab 15 Euro monatlich möglich. headtopics.com

Sich alles – von der Laufzeit bis zur Prämienhöhe – so einzurichten, wie es individuell am besten passt: Das gilt ebenso für die Er- und Ablebensversicherung, die einerseits Kapital sichert, über das man im Erlebensfall verfügen kann, und andererseits, im Falle des Ablebens, Vorsorge für die Familie schafft.Immer mehr Menschen wollen privat vorsorgen und dabei wissen, dass sie Ertrag und Sicherheit mit Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit kombinieren können.

Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der Vienna Insurance Group. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen, und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. headtopics.com

