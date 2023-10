Vor Bundesparteitag:Wunden nach rotem Duell um Spitzenplatz

B wie Bundesparteitag, das haben die Roten dick im Kalender markiert. Morgen in einer Woche „übersiedelt die Löwelstraße“ in Etappen nach Graz, skizziert Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim den vergleichsweise hohen Aufwand. Klar, der Tournee-Tross der „Toten Hosen“ sei größer, aber für eine Partei ... Am Montag wird mit dem Aufbau begonnen, am Donnerstag seien dann alle Kräfte in Graz. Der Startschuss fällt ja schon am Freitag (10.

Das Interesse ist groß, laut SPÖ-Site wären aber noch Zimmer im Wiesler bzw. Weitzer „für Genossinnen und Genossen vorreserviert“.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

Netanjahu wirft Geheimdiensten vor, ihn nicht vor Überfall der Hamas gewarnt zu habenBenjamin Netanjahu sei nicht vor den Kriegsabsichten der Hamas gewarnt worden, sagt er. „Im Gegenteil“, alle Sicherheitsvertreter seien überzeugt gewesen, dass die Abschreckung gegen die Hamas... Weiterlesen ⮕

Österreich mit Campbell in AltachDas Frauen-Nationalteam steht vor dem ersten Duell in der UEFA Women´s Nations League gegen WM-Teilnehmer Portugal in der Cashpoint Arena in Altach (27.10., 18:00 Uhr, präsentiert von Raiffeisen). Beim ersten Gastspiel in der Cashpoint Arena seit Dezember 2020 darf sich die ÖFB-Auswahl auf über 4300 Fans freuen. Auch ÖFB-Teamkapitänin Sarah Puntigam setzt beim Duell mit der 'Seleção das Quinas' einmal mehr auf die Unterstützung des Publikums. Weiterlesen ⮕

Ferrari-Duo in Mexiko vor VerstappenFerrari vor Red Bull: Charles Leclerc fuhr überraschend zur Pole Position. Weiterlesen ⮕

Heute vor 100 Jahren: Opfer der Autoraserei in WienEin Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb. Weiterlesen ⮕

Rovanperä nach Evans-Ausfall vor erneuter WM-KrönungThierry Neuville geht als Führender in die Schlussetappe der Zentraleuropa-Rallye, die am Samstag mit vier Sonderprüfungen im Schärdinger Innviertel und Mühltal WM-Flair nach Österreich brachte. Der Belgier hat im Hyundai 26,2 Sek. Weiterlesen ⮕

Klimaaktivisten blockierten Gletscherstraße in Sölden vor Herren-RTLKlimaaktivisten der 'Letzten Generation' haben heute vor dem Start des Weltcup-Rennes am Rettenbachferner die Ötztaler Gletscherstraße blockiert. Weiterlesen ⮕