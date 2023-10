Von Hamas entführte deutsche Geisel Shani Louk (22) ist tot

Das habe ihr das israelische Militär mitgeteilt, sagte Ricarda Louk am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte RTL/ntv berichtet. „Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist“, sagte Mutter Ricarda zu dem Sender. Shani Louks Schwester Adi verbreitete die Todesnachricht via Instagram.

Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Mehr als 200 weitere Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt, darunter mehrere Deutsche.

