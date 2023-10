Von Bauwagen überfahren: Tödlicher Unfall bei Semmering-Basistunnel

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ödlicher Arbeitsunfall im Bauabschnitt Fröschnitzgraben. Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt, Arbeiter verstarb aber noch an Ort und Stelle. Beim Bau des Semmering-Basistunnels ist es erneut zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die ÖBB am Montag mitteilten, wurde ein Arbeiter von einem Baufahrzeug überfahren. Rettung, Polizei sowie das Baustellen-Rettungsteam seien alarmiert und die Rettungskette „umgehend“ in Gang gesetzt worden, die Person verstarb jedoch noch an Ort und Stelle gegen 12 Uhr. Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort und betreue die Beteiligten auf der Baustelle.

„Die ÖBB bedauern diesen tragischen Unfall zutiefst. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen“, heißt es in einer ersten Reaktion der Bahn. Für die ÖBB-Infrastruktur, die mit dem Bau des Millionenprojekts befasst ist, stehe die Sicherheit aller Mitwirkenden „an oberster Stelle“. headtopics.com

Mit Notarzt ins Spital :15-Jähriger nach Mofa-Unfall verletzt, Unfall-Beteiligter wird gesuchtNachdem er von einem Auto überbolt wurde, kam ein junger Mofa-Fahrer in Leoben zu Sturz und musste ins LKG Graz gebracht werden. Weiterlesen ⮕

Hubschrauber im Einsatz:Schwerer Unfall: Frau von rollendem Traktoranhänger niedergestoßenDer Anhänger rollte auf ein Wohnhaus zu, die Frau versuchte, ihn aufzuhalten. Weiterlesen ⮕

Pfefferspray-Räuber (34) von Tulln von Polizei gefasstBeim Bezahlen seines Red Bulls zückte ein Mann in einem Supermarkt einen Pfefferspray und schleuderte der Angestellten Reizgas ins Gesicht. Weiterlesen ⮕

Nach Wachs-Disqualifikation:Manipulation und Ungewissheit ist im Weltcup Tür und Tor geöffnetDer Denkzettel von Michael Schuen nach der Disqualifikation von Ragnhild Mowinckel beim Weltcup-Auftakt in Sölden. Weiterlesen ⮕

VW-Bus in Reuthe 30 Meter abgestürztAm Samstagnachmittag ist im Gemeindegebiet von Reuthe ein VW-Bus von einem Güterweg abgekommen und abgestürzt. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall in Dornbirn Haselstauden: Pkw kollidiert mit BaumIn der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Dornbirn-Haselstauden, bei dem ein Pkw gegen einen Baum prallte. Weiterlesen ⮕