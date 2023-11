Vom Baum getroffen: Feuerwehr Weidling rast Verunfalltem zu Hilfe

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

in Unfall beim Bäumeschneiden führte zu einem Einsatz für die Feuerwehr Wediling, das Rote Kreuz Klosterneuburg und den Christophorus 2 der ÖAMTC-Flugrettung. Vergangene Woche Dienstag wurde die Feuerwehr Weidling um kurz nach zehn Uhr Vormittag zu einem Forstunfall in die Sieveringerstraße gerufen. Während der Forstarbeiten war eine Person von einem Baum getroffen worden. Eine Spaziergängerin hatte den Vorfall beobachtet und sofort die Rettungskette in Gang gesetzt.

Vor Ort wurde die verunfallte Person zunächst von den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr aus der Gefahrenzone gebracht. Anschließend konnten der Notarzt und die Sanitäter des Roten Kreuz die Versorgung des Patienten übernehmen. Aufrund der der Schwere der Verletzungen wurde für einen raschen Transport in ein Krankenhaus der Notarzthubschrauber Christophorus 2 hinzugezogen. headtopics.com

