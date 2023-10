„VoltaRock“ spielte in der Schwechater Felmayer-Scheune groß auf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Coverband um Frontsängerin Petra Rathmair und den Rannersdorfer Gitarristen Gerhard Wytek begeisterte mit Rockhits von Lenny Kravitz & Co. Mit knapp 200 Besuchern war die Felmayer-Scheune in Schwechat zum Bersten gefüllt. Dafür verantwortlich zeigte sich am Samstagabend (28. Oktober) die Band „VoltaRock“ um Frontsängerin Petra Rathmair. Die Mannersdorferin sowie ihre Bandkollegen um Gerhard Wytek aus Rannersdorf geigten mit Hits wie Nutbush City Limits, Proud Mary oder Lenny Kravitz „Are you gonna go my way“ ordentlich auf. Zwischendurch spielten sie auch ruhigere Nummern, wie Pinks „Dear Mr.

Zudem bedankte sich Rathmair auch bei Max Rott von „Mardersounds“ für die „geile Tontechnik“. Ein Dankeschön hatte sich auch Ines Greimel verdient, die als Gastsängerin auf der Bühne gestanden hat. „Danke liebe Ines für deinen fulminanten Gastauftritt, es war der Hammer“, so die „VoltaRock“-Frontfrau. Greimel begeisterte das Publikum mit dem Alanis Morrisette-Hit „You oughta know“. headtopics.com

