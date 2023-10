Vollbremsung am Bau

Die neue Satellitenstadt im Süden war der ganze Stolz von Linz, und ihr Name klang ein bisschen wie ein Techno-Label: solarCity. Geplant wurde das Quartier für rund 4000 Bewohner im Jahr 1992 als Pionierprojekt für klimagerechtes Bauen: passive Solarnutzung durch große Fenster und Wintergärten nach Süden hin, Sonnenkollektoren auf den Dächern, Niedrigenergiebauweise.

Mit all dem war man damals der Zeit ein Stück weit voraus, und stolz ist Linz heute noch auf das Quartier. Bauen würde man es heute in dieser Form wohl nicht mehr, selbst wenn man sich vornimmt, eine ökologische Mustersiedlung zu errichten.

