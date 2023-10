Volksschüler aus Karlstetten pflanzten Baum fürs Klima

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Klassenlehrerin Bernadette Wallner, Direktorin Heidi Marchart, Bauhofmitarbeiter Stefan Speiser, Christoph Schmidt, KLAR-Managerin Elisa Besenböck, Bürgermeister Thomas Kraushofer (v.l.) mit den Schülern der 2. Klasse Volksschule beim Pflanzen des Klima-Baumes.

ach der Neugestaltung des Kinderspielplatzes Eichbühelgasse durch die Landjugend Karlstetten/Neidling stellte sich die Region KLAR -Wachau-Dunkelsteinerwald-Jauerling mit einer „Baumpflanzaktion“ ein. Die Schüler der 2. Klasse Volksschule pflanzten mit Unterstützung des Bauhofteams eine „Baumhasel“ der mit unserem Haselnuss-Strauch verwandt ist, aus Südosteuropa stammt und daher mit Trockenheit und hohen Temperaturen gut zurechtkommt. KLAR Managerin Elisa Besenböck und Klassenlehrerin Bernadette Wallner vermittelten den Schülern mit Spiel und Spaß Wissen zu Bäumen und deren Bedeutung im Klimawandel. headtopics.com

KLAR ist ein Förderprogramm vom Klima- und Energiefonds um in Regionen und Gemeinden die negativen Folgen des Klimawandels zu minimieren und die sich eröffnenden Chancen zu nutzen.

