Volksschule Waidhofen/Ybbs: Bibliotheksführerscheine übergeben

Christian Fadinger (Bankstellenleiter Raiffeisenbank Ybbstal, Bankstelle Waidhofen), Klassenlehrerin Doris Deseyve, Bibliothekarin Alexandra Tatzreiter, Stadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer und Volksschuldirektorin Daniela Wurz mit Schülerinnen und Schülern der 2a-Klasse (VS Waidhofen).

weitklässler der Volksschule Plenkersaal erlernten richtigen Umgang mit Büchern und Benutzung einer Bibliothek. Die Schülerinnen und Schüler der 2a-Klasse der Volksschule Waidhofen erlernten in den letzten Wochen den richtigen Umgang mit Büchern und fanden heraus, wie man sich am besten in einer Bibliothek zurechtfindet. Der Bibliotheksführerschein ist nun der Lohn für die fleißige Arbeit. headtopics.com

Bibliothekarin Alexandra Tatzreiter von der Stadtbibliothek überreichte die Bibliotheksführerscheine gemeinsam mit Stadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer und Bankstellenleiter Christian Fadinger von der Raiffeisenbank Ybbstal an die Kinder. „Ich gratuliere euch herzlich zu eurem ersten Führerschein und hoffe, dass ihr auch in der Freizeit das eine oder andere Buch zur Hand nehmen werdet und eure Lesebegeisterung beibehaltet“, sagte Gudrun Schindler-Rainbauer.

