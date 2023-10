Volksschule Grafenbach-St. Valentin erhält Auszeichnung als 'Gesunde Volksschule GOLD'

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ÖVP-Nationalratsabgeordneter Fritz Ofenauer, Bildungsdirektor Karl Fritthum, Direktorin Brigitte Kaliwoda, SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landesstellenausschutzvorsitzender der ÖGK Robert Leitner und Anja Klaus von der ÖGK.

ie Bildungseinrichtung bekam von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) die Plakette „Gesunde Volksschule GOLD“ überreicht. Seit dem Jahr 2018 steht für die Volksschule Grafenbach-St. Valentin ein gesundes Umfeld für Kinder und Lehrpersonal im Mittelpunkt. So gab es immer wieder Workshops für Schülerinnen und Schüler, Fortbildungen für die Lehrkräfte und Schulleitungen sowie Vorträge für Eltern zu den Schwerpunkten Lebensraumgestaltung, psychosoziale Gesundheit, Suchtprävention, Bewegung und Ernährung. headtopics.com

Die Mühen der Bildungseinrichtung haben sich ausgezahlt. Von der ÖGK wurde die Volksschule mit der Plakette „Gesunde Volksschule GOLD“ ausgezeichnet. Gratulationen kamen dabei von SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, ÖVP-Nationalratsabgeordneten Fritz Ofenauer, Bildungsdirektor Karl Fritthum sowie Robert Leitner, dem Landesstellenausschussvorsitzenden der ÖGK in NÖ.

