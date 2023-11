Volksbühne bringt Ladies Night

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Alexander Riess, Michael Elsner, Christoph Marcik, Christoph Hagen, Daniel Aspalter und Nicole Kronsteiner (von links), die ihnen zeigt, wo es lang geht. ie Herren der Waidhofner Laienbühne lassen im Stück die Hüllen fallen. Denn mittels Männerstriptease wollen sie in der Boulevardkomödie sich finanziell über Wasser halten. Klamauk garantiert!

Kleider machen Leute? Nicht immer! Eine Gruppe von Freunden, die dasselbe Schicksal teilen – sie sind arbeitslos – steht vor. Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in ihren Charakteren wie auch in ihrem Aussehen. Also, natürlich sind alle „fesche Kerln“, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. headtopics.com

Dennoch lassen sie sich von der Idee ihres motivierten „Anführers“ Peter anstecken und schlussendlich überzeugen, dass sie mit (fast) nackten Tatsachen einen Ausweg aus ihrer scheinbar aussichtslosen Lage finden könnten. Von den „Chippendales“, einer Männerstrip-Gruppe, die offensichtlich mit ihren Reizen die Frauen wild und die Kassa voll machen, inspiriert, beschließen sie, es ihnen gleich zu tun.

Zum Fitness- und Tanztraining gnadenlos gepusht werden sie von der Wirtin ihres Lieblingswirtshauses, die ihren Bierumsatz durch die Arbeitslosigkeit ihrer trinkfreudigen Stammgäste gefährdet sieht. Als ehemalige Gogo-Tänzerin fällt ihr das nicht schwer. Ob die Burschen ihren finanziellen und privaten Miseren tatsächlich mit, wie sie meinen, ein bisschen Haut zeigen entfliehen können, bleibt bis zum Schluss spannend und herausfordernd. headtopics.com