Beim Abschluss der Workshop-Phase: Sabine Köck, Franz Weber, Aloisia Mlejnek, Bürgermeisterin Anette Töpfl, Marco Ramharter, Hermann Lauter, Thomas Flicker, Carmen Weber, Ingrid Hartner und Michaela Falkner.

m Zuge des Reaudits „familienfreundliche Gemeinde“ fand kürzlich der SOLL Workshop im Haus der Musik und Kultur in Vitis statt. Maßnahmen für die kommenden drei Jahre wurden diskutiert und ausgewählt. Somit ist das staatliche Gütezeichen „familien- und kinderfreundliche Gemeinde“ wieder einmal in greifbarer Nähe. headtopics.com

Bereits seit 2011 bemüht sich Vitis um noch mehr Familienfreundlichkeit in der Gemeinde und das mit Erfolg. Seit 12 Jahren ist Vitis nun mit dem staatlichen Gütezeichen für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Auch das Reaudit in diesem Jahr ist vielversprechend. Dieser Prozess wird heuer von Theresa Gerstorfer (NÖ Dorf- und Stadterneuerung) begleitet.

Die im Workshop ausgewählten Maßnahmen werden nun dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt und die Entscheidung in einem Gemeinderatsbeschluss festgehalten. Ein externer Auditor begutachtet dann den Prozess und stellt ein Grundzertifikat aus. Nach drei Jahren Umsetzungsphase wird erneut überprüft und bei positiver Bewertung das Vollzertifikat ausgestellt. headtopics.com

Bürgermeisterin Anette Töpfl äußerte ihre Begeisterung über die Beteiligung der Bürger an diesem Workshop und betonte die Wichtigkeit, ihre Ideen und Perspektiven ernst zu nehmen. Die Gemeinde Vitis ist entschlossen die Lebensqualität für Familien und Kinder weiter zu verbessern.

