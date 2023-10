Vier Tote bei Gefechten im Westjordanland, USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Kriegs-Ausbreitung

Israelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser in Gaza-Stadt.

Vier Tote gibt es nach Gefechten im Westjordanland. Ein Konvoi aus fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern soll im Gazastreifen angekommen sein.

Mindestens 32 Tote bei Massenkarambolage in ÄgyptenDas Unglück ereignete sich zwischen Kairo und Alexandria. Vermutlich führte Nebel zu den Auffahrunfällen. Weiterlesen ⮕

1,7 Millionen Euro für Wertstoffsammelzentrum für vier GemeindenLetzte Woche erfolgte der Spatenstich zum rund 6.800 Quadratmeter großen Wertstoffsammelzentrum in Perwolfs. Es soll ab Sommer 2024 der Bevölkerung von Altmelon und Arbesbach sowie Schönbach und Bärnkopf zur Verfügung stehen. Weiterlesen ⮕

Mehr als 30 Tote bei Feuer in kasachischem BergwerkBei dem schwersten Bergbauunglück seit Jahren in der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind mindestens 33 Menschen ums Lebens gekommen. Weiterlesen ⮕

Ermittlungen seit 2 Jahren:FPÖ-Finanzskandal: Vier Konten sind weiterhin eingefrorenSeit zwei Jahren wird rund um den Finanzskandal der Grazer FPÖ ermittelt. Warum das alles so lange dauert und worum es im Kern geht. Neun Fragen und neun Antworten. Weiterlesen ⮕

Dutzende Tote bei Verkehrsunfall in ÄgyptenBei einem Unfall mit einem Bus und mehreren weiteren Fahrzeugen in Ägypten sind Medienberichten zufolge mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, internationale Nachrichtenagenturen sprachen von 32 bzw. 35 Opfern. 53 weitere Menschen wurden verletzt, wie die staatliche Zeitung 'Al-Ahram' am Samstag meldete. Andere Quellen sprachen von 60 Verletzten. Weiterlesen ⮕

Mindestens 13 Tote bei Zugsunglück in SüdindienBei einem Zusammenstoß von zwei Zügen im Süden Indiens sind am Sonntag mindestens 13 Menschen gestorben und Dutzende verletzt worden. Das teilte ein Bereichsleiter der Bahn indischen Medien mit. Der Unfall ereignete sich demnach in Vizianagaram im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Weiterlesen ⮕