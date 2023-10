Verwechslung: Firma reißt versehentlich falsches Haus ab

angerufen werden will. Passiert ist das nun aber der US-Amerikanerin Susan Hodgson aus Atlanta (Georgia, USA), die gerade in San Francisco weilte.

Sie kam zurück nach Hause und fand dort, wo einst das Eigenheim stand, nur mehr einen Trümmerhaufen vor. Wie die"Washington Post" und hierzulande die"Presse" berichten, hat sich eineIhren Urlaub brach Susan kurzerhand ab, als sie eben am Telefon darüber informiert wurde, dass jemand ihr Haus niederreiße.

Es sah allerdings alles andere als verlassen aus."Das Gras ist gemäht, der Hof ist sauber, die Steuern sind gezahlt. Ich dachte, alles sei in Ordnung", wird die Eigentümerin zitiert. Dass gerade das falsche Haus dem Erdboden gleich gemacht wird, fiel der Firma erst auf, als Susans Schwager dort vorbeischaute. headtopics.com

Nach wie vor ist nicht klar, wie es zu dieser fatalen Verwechslung kommen konnte. Eine Antwort von der

