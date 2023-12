Verunreinigungen im Trinkwasser: Bewohner kämpfen gegen Probleme

Einige Bewohner der Wohnhausanlage in der Kirchengasse 1 kämpfen seit Monaten gegen unregelmäßig auftretende Verunreinigungen ihres Kalt- und Warmwassers. Mieterin Renate Mohl ist verunsichert und beunruhigt: „Manchmal kommt das Trinkwasser komplett schwarz aus der Leitung, an anderen Tagen hat es einen Braunton. Die Verschmutzungen treten seit drei Jahren immer wieder auf.

“ Mohls Nachfragen bei der Hausverwaltung seien ergebnislos geblieben, man habe ihr versichert, dass das Wasser analysiert wurde und gesundheitlich unbedenklich sei





