Verstappen von mexikanischen Fans ausgebuht

Der Niederländer hat seinen dritten WM-Titel in Serie bereits eingefahren, auch sein Red-Bull-Rennstall steht bereits als Sieger der Konstrukteurswertung fest. Allerdings wird es in Mexiko City wohl keine Jubelstürme für den 26-Jährigen geben. Denn die Fans von Lokalmatador Perez haben sich bereits auf den Saisondominator eingeschossen, wie die Reaktionen einzelner Fans bei der Siegerehrung des Großen Preises der USA am vergangenen Sonntag zeigten.

Um die Sicherheit des Niederländers zu gewährleisten, wurden extra zwei Bodyguards engagiert, die den 26-Jährigen das gesamte Rennwochenende lang beschützen werden. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie der Dreifach-Weltmeister selbst erklärte."Warum nicht?", antwortete Verstappen auf die Frage, ob ihn Bodyguards begleiten werden."Ich habe ein wenig mehr Security hier, aber es gibt immer ein paar Länder, wo es besonders hektisch im Fahrerlager ist.

Weiterlesen:

Heute_at »