Verstappen holt sich auch den GP von Mexiko

Nach der überraschenden Poleposition von Charles Leclerc und dem zweiten Rang von Carlos Sainz ging Weltmeister Max Verstappen heute nur vom 3. Rang in das Rennen. Doch der Red Bull Pilot erwischte einen perfekten Start und setzte sich bereits in der ersten Kurve an die Spitze. Dahinter wollte Hausherr Sergio Perez zu viel und musste nach einem Kontakt mit Leclerc das Rennen beenden.

Max Verstappen nicht zu schlagen Nach dem Restart verteidigte Verstappen die Führung vor Leclerc, der wiederum Hamilton direkt hinter sich hatte. In der 40. runde zog der Mercedes-Pilot am Ferrari vorbei und machte mit Medium-Reifen Jagd auf Verstappen. Doch wirklich unter Druck setzen konnte Hamilton den führenden Verstappen nicht. Dieser drehte unbeirrt seine Runden und baute den Vorsprung mit Fortdauer des Rennens wieder deutlich aus.

