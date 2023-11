Verstappen gewinnt Sprintrennen in Sao Paulo

Nachdem Lando Norris Weltmeister Max Verstappen die Poleposition für den Sprint in Sao Paulo weggeschnappt hatte, wollte der Niederländer im Red Bull im Rennen zurück schlagen. Hinter Verstappen ging dessen Teamkollege Sergio Perez ins Rennen. Die Ränge vier und fünf belegten im Shoot-out George Russell und Lewis Hamilton. Verstappen übernahm rasch die Führung und drehte an der Spitze souverän seine Runden. Dahinter kämpften zunächst Norris und Russel um den zweiten Rang.

Doch auch Sergio Perez kam immer näher und überholte Russel bereits in der 10. Runde. In weiterer Folge waren die vorderen Positionen bezogen - Überholmanöver gab es vor allem im Kampf um die hinteren Plätze in den Top 10. Schlussendlich war Max Verstappen einmal mehr nicht zu schlagen und der Weltmeister jubelte über seinen nächsten Sieg. Der Red Bull Pilot geht damit auch morgen als klarer Favorit in den GP von Brasilien. Im heutigen Sprint kamen Lando Norris und Sergio Perez auf die Ränge zwei und drei. Dahinter vervollständigten Russel, Leclerc, Tsunoda, Hamilton und Sainz Top 8. (Red.

:

VORARLBERG: Norris schnappt Verstappen Sprint-Pole in Sao Paulo wegLando Norris hat sich die Pole Position für den letzten Sprint dieses Formel-1-Jahres in Brasilien gesichert.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

VORARLBERG: Verstappen gewinnt Sprint in Sao PauloMax Verstappen gewinnt den Sprint in Sao Paulo und geht als Favorit in den GP von Brasilien.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

DIEPRESSECOM: Formel 1: Verstappen nach Wetterchaos im Qualifying in Sao Paulo auf Pole PositionWeltmeister Max Verstappen holte sich seine elfte Pole Position des Jahres. Die dritte Qualifying-Runde in Sao Paulo wurde wegen einsetzenden Unwetters abgebrochen.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

DIEPRESSECOM: Norris hat das Nachsehen: Verstappen feiert Sprint-Sieg in São PaoloIn der Qualifikation hatte McLaren-Fahrer Norris noch die Nase vorne gehabt, doch Verstappen nutzte die bessere Position in der ersten Kurve und fuhr den Sieg souverän nach Hause.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

VORARLBERG: McLaren-Fahrer gewinnt Qualifying in Sao PauloDer Brite verwies am Samstag in seinem McLaren Weltmeister Max Verstappen um 0,061 Sekunden auf der traditionsreichen Strecke in Sao Paulo auf den zweiten Platz.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Gewitter und Sturzgefahr: Formel-1-Qualifying in Sao Paulo abgebrochenDas Qualifying zum Großen Preis von Sao Paulo wurde aufgrund eines nahenden Gewitters und Sturzgefahr abgebrochen. Dunkle Regenwolken zogen auf, es setzte Starkregen ein und ein Blitz entlud sich in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke. Ein Tribünendach stürzte aufgrund der starken Windböen ein.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »