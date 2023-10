Versicherungen und Naturkatastrophen: Herausforderungen und Anpassungen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Stefan Jauk, Fachvertreter für Versicherungsunternehmen, fordert, dass gesetzliche Rahmenbedingungen der Realität angepasst werden.xtremwetterereignisse wie Stürme oder Starkregen werden häufiger. Das bringt auch neue Herausforderungen für Versicherungen. Der WKNÖ-Fachvertreter für Versicherungsunternehmen, Stefan Jauk, spricht im NÖN-Interview über die Herausforderungen, die Naturkatastrophen mit sich bringen.

NÖN: Wetterextreme haben in den letzten Jahren auch in Österreich immer mehr zugenommen. Zählen diese mittlerweile zur Normalität?Die Statistik spricht hier eine eindeutige Sprache: Hitzewellen, Starkregen, Überschwemmungen, Dürren und Stürme treten spürbar häufiger auf. Was noch vor 20, 30 Jahren als 100-jährliches Hochwasser bezeichnet wurde, findet nun alle paar Jahre statt. Und auch die Schäden werden immer größer. headtopics.com

Inwiefern haben Versicherungen ihr Angebot rund um Naturkatastrophen angepasst bzw. muss noch mehr angepasst/erneuert werden?Derzeit können Schäden durch „Erweiterte Naturgefahren“ versicherungstechnisch nur bis zu einer durchschnittlichen Deckungssumme zwischen 5.000 und 10.000 Euro übernommen werden. Das liegt vor allem daran, dass sich die Nachfrage häufig auf betroffene Immobilien konzentriert.

Welche Vorkommnisse, verursacht durch Naturgefahren, wurden Versicherungen im bisherigen Jahr am häufigsten gemeldet?Diesen Sommer folgte ein Extremwetterereignis dem nächsten, von extremer Hitze hin zu Unwetter, Hagel und Murenabgängen war alles dabei. Die Folgen der Unwetter haben heuer vor allem Menschen in Kärnten und der Steiermark extrem getroffen. headtopics.com

