Verschiedene Veranstaltungen am Wochenende

Alle Geschmäcker kommen am Wochenende auf ihre Kosten.Von 15 bis 17 Uhr findet die Tauschveranstaltung in der Tammerburg statt. Die Idee hinter dem Kleidertausch ist einfach: Jede Person kann bis zu fünf gewaschene und intakte Herbst-Winter-Kleidungsstücke mitbringen, die sie nicht mehr benötigt oder tragen möchte und neue Lieblingsteile mit nach Hause nehmen. Weitere Infos gibt es

Von Freitag bis Sonntag findet mit der ART fair Innsbruck in der Olympiaworld die größte Kunstmesse Österreichs statt, unter anderem mit junger Kunst und KI-basierten 3D-Welten. Zahlreiche internationale Aussteller präsentieren in der Olympiaworld in Innsbruck wieder Kunst von Hunderten Künstlern. Mehr Infos gibt esVon 24 Oktober bis 2 November verwandelt sich Wattens zum Zentrum des österreichischen Billardsports.

Schnapsbrennerei in Bad Fischau: Hunderte verschiedene Schnäpse und LiköreOtto Homolka besitzt eine Schnapsbrennerei und einen Laden in seinem Keller. Dort lagert er 34 verschiedene Schnapssorten und 19 verschiedene Likörsorten, die aus Birne, Apfel, Kirsche, Weichsel, Zwetschke und Quitte hergestellt werden. Homolka hat bereits 125 Medaillen für seine Schnäpse erhalten und war fünf Mal Landessieger. Weiterlesen ⮕

Halloween-Party für Kids und andere Veranstaltungen im BezirkIn den kommenden Tagen gibt es im Bezirk Lilienfeld und bis nach Mariazell zahlreiche Veranstaltungen, darunter eine Halloween-Party für Kinder und eine Theateraufführung im Gasthaus Gruber. Weiterlesen ⮕

Jetzt rollt ein langes Stau-Wochenende heranDer Nationalfeiertag bringt den meisten Österreichern ein langes Wochenende. Gleichzeitig beginnen die Herbstferien. Lange Staus sind vorprogrammiert. Weiterlesen ⮕

Wohin am verlängerten Wochenende im Bezirk Gmünd?Nationalfeiertag und Allerheiligen: Ein langes Wochenende steht vor der Türe. Am Kalender stehen unter anderem das erste Erfolgsfest im Unterwasserreich Schrems am Donnerstag, das Abfischfest am Bruneiteich bei Heidenreichstein am Samstag sowie die „Nacht der 1.000 Lichter“ am Dienstag. Weiterlesen ⮕

Wetter am Wochenende wird sonnig und mildAm Freitag regnet es verbreitet in Österreich. Am Samstag setzt sich aber wieder die Sonne durch. Der Sonntag bringt Temperaturen über 20 Grad. Die kommende Woche beginnt windig. Weiterlesen ⮕

Sláinte! Wien wird am Wochenende zur Whisky-HochburgWien wird nun zum Whisky Hotspot, denn es steigt die Vienna Whisky Convention am 27. und 28. Oktober im Wiener MuseumsQuartier. Weiterlesen ⮕