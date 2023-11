Verpuffung in Lüftungsanlage: Feuerwehreinsatz in Marchtrenk

MARCHTRENK (OÖ): In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) standen die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren Dienstagfrüh, 31. Oktober 2023, bei einem Unternehmen im Einsatz.

Ersten Angaben nach soll es zu einer Verpuffung in der Lüftungsanlage gekommen sein. Die Löschanlage der Lüftungsanlage sowie Mitarbeiter mit Kohlendioxid-Feuerlöschern hatten bis zum beim Eintreffen der Feuerwehr den Brand bereits gelöscht.

