Verletzung aufgemalt? Mann in NÖ bekam 26.000 € Rente

Ein Falkner soll zwei Arbeitsunfälle ausgenützt haben, um eine Versehrtenrente zu erhalten (es gilt die Unschuldsvermutung). Dabei soll er sich auch eine spezielle Farbsalbe aus Fernost auf die Hand geschmiert haben, um mutmaßliche Verfärbungen der Haut vorzutäuschen. Im Jahr 2015 war der gebürtige Deutsche mit Hauptwohnsitz in NÖ aus dem Auto ausgestiegen, stürzte über eine Gehsteigkante und brach sich dabei die linke Hand.

Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und drei Gutachten in Auftrag gegeben: Ein Neurologe, ein Unfallchirurg und ein Gefäßchirurg sollen dem Fall nun genau auf den Grund gehen.Beim Prozess in St. Pölten meinte der Angeklagte nur:"Die Salbe war eine Spezial-Creme meiner Mutter, die sich mit chinesischer Heilpraktik bestens auskennt. Die hat das nötige Know-How dafür." Und in der Creme sei ein hoher Rußanteil gewesen.

