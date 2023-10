Verkehrsunfall nahe Nussendorf: Rettungsfahrzeug und Pkw kollidieren

ARTSTETTEN-PÖBRING (NÖ): Auf der L7255 ereignete sich Freitag Nachmittag, dem 27. Oktober 2023, nahe Nussendorf (Gemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk) ein Verkehrsunfall.

Aus noch unklarer Ursache kollidierten ein Rettungsfahrzeug und ein Pkw geneinsam. Beide Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt.DOKU-Niederösterreich

