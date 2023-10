SPITAL AM PYHRN (OÖ): Glimpflich endete am Vormittag des Nationalfeiertages, 26. Oktober 2023, ein Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Der Lenker wurde leicht verletzt.

Der Unfall passierte auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn. Ein Auto krachte bei der dortigen Autobahnabfahrt Gleinkerau gegen ein Verkehrszeichen, rammte dann eine Leitschiene, wurde auf die Böschung geschleudert und landere nachdem der Pkw ein Schild gestreift hat auf der Leitschiene. Das Fahrzeug hat nach dem Crash leicht zu rauchen begonnen, die alarmierte Feuerwehr kühlte den Bereich des Motorraumes.

Entgegen erster Meldungen war zum Glück niemand im Auto eingeklemmt oder eingeschlossen. Ersten Angaben nach wurde der Lenker leicht verletzt. Die entlang der Leitschiene verlaufende Stromversorgung zu einem Warnleitanhänger für den dortigen Baustellenbereich wurde von einem Techniker der ASFINAG abgeklemmt. Gemeinsam mit dem Abschleppunternehmen führten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Aufräumarbeiten durch. headtopics.com

Die Unfallstelle war in Fahrtrichtung Knoten Voralpenkreuz nur einspurig passierbar. Längere Verzögerungen gab es zum Glück nicht.

