Verkehrsunfall auf der A1 sorgt für Stau

Auf der Westautobahn (A1) sorgte ein Verkehrsunfall am Dienstag für einen Riesen-Stau. Ein Gemüse-Lkw kam aus ungeklärten Gründen von der Straße ab.Am Dienstag verlor der Lenker eines Gemüse-Transporters gegen 13 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Linz zwischen Ybbs und Amstetten-Ost die Kontrolle über den Laster, kurz kippte das Fahrzeug mitten auf der Autobahn komplett auf die Seite. Reihenweise Gurkenkisten flogen aus dem Laster.

Das Verkehrshindernis sorgte für einen Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsatz. Auch ein Kranfahrzeug befindet sich auf dem Weg zur Unfallstelle, um den umgekippten Laster zu bergen. Nach ersten Information wurde bei dem Crash eine Person verletzt. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt. Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at! Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Salzburg derzeit komplett gesperrt, Pkw-Lenker müssen sich auf dieser Strecke gedulde

