Verkehrsbehinderungen aufgrund der Herbstferien in Vorarlberg

Die Herbstferien in Vorarlberg neigen sich dem Ende zu, und viele Urlauber werden voraussichtlich am Wochenende zurückkehren. Diese erhöhte Verkehrsdichte könnte auf den Hauptverkehrsstraßen zu Verkehrsbehinderungen führen. Es ist daher ratsam, sich auf mögliche Staus einzustellen und gegebenenfalls alternative Routen zu planen. Reiseverkehr könnte Staus verursachen Insbesondere auf den Hauptverkehrsrouten könnte es zu längeren Staus kommen

Verkehrsbehörden raten, die Stoßzeiten zu meiden und wenn möglich, alternative Reiserouten in Betracht zu ziehen. Wintersperren in Österreich In Österreich sind bereits sechs Straßensperren aufgrund des Winterwetters in Kraft. In Vorarlberg bleibt das Furkajoch (L51), die Verbindung zwischen Damüls und Laterns/Bädle, offen. Die Silvretta-Hochalpenstraße (P2), welche zwischen Partenen und Galtür liegt, ist hingegen gesperrt. In Tirol kann das Hahntennjoch (L72/L246), die Verbindung zwischen dem Inn- und Lechtal, befahren werden. Ab dem 6. November um 09:00 Uhr wird der Staller Sattel (L25), die Verbindung zwischen dem Defereggental in Osttirol und dem Antholzer Tal, gesperrt. Ebenfalls gesperrt bleibt das Timmelsjoch (B186), die Verbindung zwischen dem Tiroler Ötztal und dem Südtiroler Passeiertal.

:

VORARLBERG: Ende der Herbstferien und Wintersperren führen zu Verkehrsbehinderungen am Wochenende Mit dem Ende der Herbstferien Vorarlberg und ganz Österreich sowie in Teilen Deutschlands stehen Autofahrern dieses Wochenende einige Herausforderungen bevor. Dazu gehören auch Wintersperren und die situative Winterreifenpflicht.

