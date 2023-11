Verirrter Wanderer im Wald gefunden

Im Bereich Anschlussmauer, unterhalb des sogenannten Fünfzehner Turms kam der Pensionist gegen 17:15 Uhr im Wald bei einbrechender Dunkelheit etwa 80 m vom Weg ab. Aufgrund der Steilheit des Geländes konnte der Mann weder vor noch zurück, woraufhin er mit seinem Mobiltelefon die Einsatzkräfte alarmierte. Eine Puchenauer Polizeistreife und ein Feuerwehrmann der FF Puchenau machten sich auf die Suche nach dem verirrten Wanderer

. Nach rund eineinhalb Stunden konnte er in einem steil abfallenden Waldstück, Höhe Anschlussmauer, aufgefunden werden. Er war offensichtlich erschöpft, aber unverletzt. Dennoch wurde der 92-Jährige von der Rettung zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht

:

KLEİNEZEİTUNG: Nach Zeitumstellung:Wanderer verirrten sich in Dunkelheit - Suchtrupps waren mit Spezialdrohne im EinsatzZwei Wanderer wussten im Bereich der Ornteralm im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag nicht mehr weiter und setzten einen Notruf ab. Dutzende Helfer mit Spezialgerät wurden alarmiert.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

VORARLBERG: Kollision in Dornbirn: Mercedes-Benz GLC Coupé kracht in Fiat 500In der Sandgasse in Dornbirn kollidierten am Donnerstagmorgen ein Mercedes-Benz und ein Fiat 500.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Aus Fotokunstwerken wurde in Brunn am Gebirge ein Scheck fürs TierheimEinige der überdimensionalen „ArtRestart“-Kunstwerke des Brunner Fotografen Harald Slauschek fanden jetzt kunstinteressierte Fans.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Bundeskonferenz in Graz:Ein früherer Grüner aus Graz führt die KPÖ in die WahlDie Bundes-KPÖ konferiert am Wochenende bei Elke Kahr in Graz. Tobias Schweiger wird Spitzenkandidat für die Nationalratswahl. Weitere Steirer an prominenter Stelle.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Scheibbs bekommt ein neues „Branding“Kulturamtsleiter Bernhard Hofecker und Christina Stockinger präsentieren im Gemeinderat das neue „Brand Design“ für die Stadtgemeinde Scheibbs.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: War der älteste Hund der Welt nur ein Fake?Der portugiesische Herdenschutzhund 'Bobi' soll angeblich 31 Jahre geworden sein, bevor er letztes Monat verstarb. Stimmt das wirklich?

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »