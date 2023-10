Verirrt! Trunkenbold stand in fremden Schlafzimmer

Komödiantische Szenen in Rossatz (Bezirk Krems-Land) in der Nacht auf Montag, für eine junge Praktikantin war es indes alles andere als lustig: Ein 67-jähriger Urlauber aus St. Gilgen (Salzburg) hatte gegen 1.30 Uhr noch einen Absacker gesucht und durchschritt die unversperrte Türe eines Weingutes.

Der orientierungslose Tourist landete schließlich im Zimmer einer jungen Praktikantin, der Hausherr rief laut"NÖN" die Polizei. Im Zuge der Amtshandlung zeigte sich der Schweralkoholisierte teils kooperativ, teils provokant. Er wurde nach Hause bzw. in sein Quartier gebracht und angezeigt.

Am Weg in die Herberge sammelte die Exekutive noch einen zweiten Trunkenbold, den die Beamten schlafend auf einer Parkbank vorgefunden hatten, auf und brachten den Mann per Streifenwagen in die Pension.





