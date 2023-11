Verheerende Waldbrände im Osten Australiens

"Es war ein wirklich schockierender Tag für die Feuerwehrleute und Bewohner auf beiden Seiten der Grenze", sagte der Feuerwehrchef von New South Wales, Rob Rogers, am Mittwoch dem Sender Sky News bezüglich der zwei Bundesstaaten.

Auf Luftbildern war zu sehen, dass Menschen in Autos flohen, als sich am Dienstagabend (Ortszeit) eine Feuerfront in Richtung der Kleinstadt Wallangarra im Bundesstaat Queensland zu bewegte. Einige Häuser wurden durch die Flammen zerstört, die Feuerwehr konnte aber eine weitere Ausbreitung verhindern. In der Stadt Tenterfield in New South Wales bekam die Feuerwehr Verstärkung aus Sydney, um gegen einen Ring aus sieben gefährlichen Buschbränden anzukämpfen.

In anderen Brandgebieten sei die Lage aber"immer noch sehr unbeständig und instabil", sagte Wassing dem australischen Sender ABC. Für das Wochenende vorhergesagte Regenfälle könnten die Lage entspannen. headtopics.com

Sommer dürfte extrem heiß werden Der in Australien angebrochene Sommer dürfte nach Einschätzung der australischen Behörden auch wegen des Wetterphänomens El Niño außergewöhnlich heiß werden und entsprechend viele schwere Buschbrände mit sich bringen. Bereits 2019/2020 hatten zahlreiche außer Kontrolle geratener Brände enorme Schäden in Australien angerichtet und für Millionen Tiere den Tod bedeutet.

