Vergessene Krisen: CARE listet zehn am wenigsten berichtete Krisenherde auf

Über Entwicklungen vieler Kriege und Konflikte wird die Öffentlichkeit medial breit informiert, das zeigt sich gerade aktuell. Doch es gibt viele weiße Flecken: Auf diese weist die Hilfsorganisation CARE in einem am Donnerstag vorgestellten Bericht hin. Unter dem Titel „Breaking the Silence“ werden jene zehn Krisenherde aufgelistet, über die im Vorjahr am wenigsten berichtet wurde – diese „vergessenen Krisen“ finden einmal mehr alle auf dem afrikanischen Kontinent statt.

Gemeinsam mit dem Medienbeobachtungsdienst Meltwater durchsuchte CARE fünf Millionen Onlineberichte von 1. Jänner bis 30. September 2023 in den Sprachen Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch nach Meldungen über humanitäre Krisen. Dabei wurden 48 derartige Krisen identifiziert, von denen mindestens eine Million Menschen betroffen ist. Darunter finden sich auch Krisen, die schon seit längerer Zeit aufgeführt werden – zumal es bereits das achte Ranking dieser Art ist. Auf dem ersten Platz landete wie schon im Vorjahr Angola, wozu lediglich 1.049 Onlineberichte gefunden wurde





