Verfolgungsjagd in Salzburg: Zwei Syrer bei Schießerei verletzt

Zwei Syrer wurden bei der Verfolgungsjagd verletzt, einer davon lebensgefährlich. Der Staatsanwaltschaft zufolge kann ein bedingter Tötungsvorsatz derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ermittelt jetzt gegen zwei Polizisten wegen des Verdachts des Mordversuchs.

Eines der beiden Opfer wurde durch einen Schuss aus dem Sturmgewehr am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt, berichteten die „ „Wegen diverser Umstände bei den Schussabgaben - etwa Schussrichtung, Schusskanal und Einschüsse am Fahrzeug auf Höhe des Oberkörperbereichs von Insassen - kann ein bedingter Tötungsvorsatz derzeit nicht ausgeschlossen werden“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Elena Haslinger. Das bedeutet, die beiden Verdächtigen könnten es bei ihrem Handeln für möglich gehalten haben, jemanden zu töten.Der Vorfall ereignete sich am 11. Dezember in den frühen Morgenstunde





