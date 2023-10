Verdi-Requiem: Omer Meir Wellber bringt den Donner statt den Schauder

Giuseppe Verdi selbst hat das Problem bereits geahnt. Sein Requiem dürfe „nicht wie eine Oper gesungen werden“, hielt er fest: Was im Theater gut sein könne, habe hier nichts verloren.

Mahnungen eines erfahrenen Praktikers, die freilich immer wieder in den Wind geschlagen wurden und werden – in einen Wind, den die versammelten vokalen und instrumentalen Kräfte mit Vorliebe in Orkanstärke brausen lassen. Auch im Konzerthaus klingelten einem die Ohren, als unter Omer Meir Wellber Chor und Orchester der Volksoper Wien, aufgestockt durch die Wiener Singakademie, mit Inbrunst die Schrecken des Jüngsten Gerichts malten.

