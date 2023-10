'Verbietet Meinung' – Raich-Maulkorb entsetzt ORF-Seher

"Ich soll nichts mehr sagen": Auch am Tag nach dem ORF-Maulkorb für Ski-Star Benjamin Raich ist das Entsetzen unter den Zuschauern groß.um einen ORF-Vorfall groß. Was ist passiert? Österreichs Ski-Star Benjamin Raich moderierte gemeinsam mit ORF-Mann Rainer Pariasek den letztlich abgebrochenen Ski-Weltcup-Auftakt der Herren in Sölden. Das Moderatoren-Duo setzte schließlich dazu an, auch die Themen Klimawandel und Proteste anzusprechen.

"Gemeinsam hätten wir diesen ORF längst reformiert. Ihr koaliert lieber mit Linken", reagierte darauf auch der FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer. Unternehmer Christian Soschner erklärt:"Private selbstfinanzierte Sender können machen was sie wollen. Der ORF wird mit Zwangsabgaben finanziert. Daher sollte dieser in einer Demokratie für Meinungsvielfalt sorgen und nicht zensurieren.

ORF-Maulkorb für Benjamin Raich bei Klima-DebatteORF-Experte Benjamin Raich verteidigte in Sölden das Skifahren auf Gletschern – als er live auf Sendung 'abgewürgt' wurde. Weiterlesen ⮕

In Live-Sendung unterbrochen: Klima-Maulkorb für ORF-Experte Benjamin Raich?Während einer Live-Sendung wurde ORF-Experte Benjamin Raich mitten in seiner Stellungnahme zur Klimadebatte um das Skifahren auf Gletschern unterbrochen. Weiterlesen ⮕

Raich und der richtige Dreh beim Schuh, Miller mit Ski-OffensiveBei Benjamin Raich hat es sofort „klick“ gemacht. „Schon nach dem ersten Testtag war ich mir sicher, dass das eine extrem wichtige Innovation für den alpinen Skisport werden würde.“ Weiterlesen ⮕

ORF verkuppelt Finanzchef und Swingerclub-BetreiberinArmor kann einpacken, zumindest im Vergleich zu Nina Horowitz: Am Montag gibt's die heurige Bilanzsendung der 'Liebesg'schichten' in ORF 2. Weiterlesen ⮕

Evakuierungen! ORF-Reporter meldet 'intensive Gefechte'ORF-Korrespondent Wildner berichtet von 'intensiven Gefechten'. Laut Israels Regierung ist der Krieg in einer neuen Phase angelangt. Weiterlesen ⮕

Krieg laut Israel-Minister 'in neue Phase getreten'ORF-Korrespondent Wildner berichtet von 'intensiven Gefechten'. Laut Israels Regierung ist der Krieg in einer neuen Phase angelangt. Weiterlesen ⮕