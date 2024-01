Verbandsspieler-Regelung und Eigenbauspieler-Paragraf in Niederösterreich auf dem Prüfstand

Die Verbandsspieler-Regelung und die Vorschriften rund um den Eigenbauspieler im Amateurbereich stehen in Niederösterreich auf dem Prüfstand. Der NÖFV will bis zum Sommer entscheiden, ob und in welcher Form diese Beschränkungen eine Zukunft haben.





elten ab sofort weder Verbandsspieler - nach Eigenbauregelung? Das ist eines der Szenarien, mit denen sich der NÖ-Fußballverband nun beschäftigt. ÖFB-Entscheidung setzt die Niederösterreicher unter Druck. Kurz vor Weihnachten sorgte ein ÖFB-Entscheid in der Causa SKN für ein verbandspolitisches Erdbeben. Die St. Pöltner hatten eine Überprüfung der Verbandsspieler durch den ÖFB durchgesetzt - und bekamen vom Rechtsmittelsenat des Fußballbundes Recht. Die Verbandsspieler-Regel widerspreche nationalem Recht wie auch Europarecht und sei nicht mehr anzuwenden, urteilten die Juristen. Was nun den NÖ-Fußballverband wie auch einige andere Landesverbände unter Zugzwang setzt

