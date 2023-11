Veranstaltungen zur EU-Wahl als Vorbereitung für Schüler

SPÖ ringt um Liste und Präsidium Das sind die fünf Österreich-Delegationen Der Fahrplan zur EU-Wahl am 9. Juni Aus diesem Grund widmet sich das Zentrum Polis, eine Initiative des Bildungsministeriums für politische Bildung, in der ersten Jahreshälfte verstärkt der politischen Bildung von Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit der EU-Wahl.

"Aktionstage politische Bildung" für Schulen Zu den geplanten Aktivitäten gehören unter anderem verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der"Aktionstage politische Bildung", Aktualisierungen der Dossiers zu den Themen Europa und Wahlen sowie die Anpassung an die bevorstehende Europawahl. Newsletter und die Zeitschrift"polis aktuell" werden ebenfalls auf das Thema EU-Wahl eingehen.

Im Rahmen der Initiative"Europa in der Schule", die vom Zentrum Polis betreut wird und eine Zusammenarbeit zwischen dem Bildungsressort, der Vertretung der Europäischen Kommission und den Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich darstellt, wird es auch Ausgaben des Formats"Europa 30 Minuten+" geben. Dabei haben Schulklassen die Möglichkeit, Experten online Fragen zum Thema Europa zu stellen. headtopics.com

Junge Wähler über EU-Wahl informieren Darüber hinaus wird versucht, junge Wählerinnen und Wähler über soziale Medien über die bevorstehende EU-Wahl zu informieren. Insbesondere auf Instagram sollen Inhalte aus dem Politiklexikon des Zentrums Polis geteilt werden. Die Servicestelle wird auch in ihrem Podcast das Thema EU-Wahl behandeln.

In Österreich haben Jugendliche ab 16 Jahren bereits seit den EU-Wahlen von 2009 das Recht zu wählen. Belgien und Deutschland werden beim Urnengang 2024 erstmals ebenfalls das Wahlalter auf 16 Jahre senken, während es in Griechenland bei 17 Jahren liegt. In allen anderen EU-Mitgliedsländern müssen die Bürgerinnen und Bürger weiterhin das 18. Lebensjahr erreicht haben, um wählen zu dürfen. headtopics.com

