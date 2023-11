Veränderungen in der Gedenkkultur auf Friedhöfen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:An Allerheiligen und Allerseelen besuchen viele Menschen die Friedhöfe in ihrer Umgebung und gedenken ihrer Verstorbenen.

Franz Sommer ist als Friedhofswart für den Stadtfriedhof Waidhofen und den Friedhof Zell zuständig. Seit 38 Jahren ist er bereits auf beiden Friedhöfen tätig und konnte in dieser Zeit viele Entwicklungen beobachten. „Die Gedenkkultur ist auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft“, erzählt Sommer. „Früher gab es zum Beispiel viele Grüfte und große Gräber, die über Generationen hinweg übergeben wurden.

Auch was die bevorzugte Bestattungsart anbelangt, hat sich im Laufe der Zeit einiges verändert. „In einem Jahr haben wir in Waidhofen und Zell zusammen rund 120 Begräbnisse, dabei geht die Tendenz klar Richtung Urnenbeisetzung“, berichtet Sommer. „Früher hatten wir fast ausschließlich Erdbegräbnisse, heute sind es etwa 60 Prozent Urnen, der Rest sind Erdbegräbnisse und ein paar wenige Gruftbeisetzungen. headtopics.com

Generell würden viele Menschen weniger Wert auf einen bestimmten Ort des Gedenkens legen, was aber nicht bedeuten würde, dass ihnen das Gedenken an sich weniger wichtig wäre, erklärt Sommer: „Die Gedenkkultur ändert sich auch dahingehend, dass die Pflege und Betreuung von Grabstätten oft nicht mehr in dem Ausmaß wie früher gelebt wird. Die Menschen meinen zum Beispiel, sie tragen ihre Angehörigen eher im Herzen.

Bei den Urnen selbst werden verstärkt Modelle aus Holz und anderen biologisch abbaubaren Materialien angefragt, berichtet Aigner. Für die Arbeit eines Bestattungsunternehmens bedeutet der Trend zu Urnenbestattungen aber grundsätzlich keinen großen Unterschied, da ja auch in diesen Fällen Verabschiedungen ausgerichtet werden. Auch an Naturbestattungen gebe es Interesse, allerdings keine Bestattungsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe. headtopics.com

Ein Bestatter spricht über seinen herausfordernden BerufBestatter Franz Woltron spricht über den Tod, die sich wandelnde Gedenkkultur und seinen herausfordernden Beruf. Weiterlesen ⮕

Veränderungen der Bestattungsmethoden in der RegionKatharina Strack-Dewanger, Geschäftsführerin der Bestattung Dewanger, spricht über die Veränderungen der Bestattungsmethoden in der Region und den Zustand der Friedhöfe. Weiterlesen ⮕

Hamas entführt 239 Menschen in den GazastreifenDie Hamas hat 239 Menschen in den Gazastreifen entführt, darunter auch Dutzende Arbeiter aus Thailand. Die Hamas fordert die Freilassung aller palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Weiterlesen ⮕

1100 Schlafplätze in der Steiermark:400 Menschen ohne Wohnung: Hilfspaket für Obdachlose präsentiertIn der Steiermark haben mehr als 400 Menschen kein Dach über dem Kopf. Die Dunkelziffer fällt noch höher aus. Wie Land, Stadt und Hilfsorganisationen den Betroffenen helfen wollen. Weiterlesen ⮕

Xi Jinping will junge Menschen in China bei „Ehe, Geburt und Familie stärker führen“China verzeichnet einen Rekordrückgang bei der Geburtenrate. 2022 ist die Bevölkerung deshalb erstmals seit langem geschrumpft. Xi hat deshalb zu einem „neuen Trend zur Familie“ aufgerufen. Weiterlesen ⮕

Keine Rechtfertigung, einen Menschen umzubringenDie Mahnwache vor dem LKH Bregenz setzt sich für das Leben ein und unterstützt Frauen bei ungewollten Schwangerschaften. Weiterlesen ⮕