Veränderungen der Bestattungsmethoden in der Region

atharina Strack-Dewanger ist Geschäftsführerin der Bestattung Dewanger mit drei Filialen in der Region. Im Gespräch mit der NÖN berichtet sie unter anderem über die Veränderungen der Bestattungsmethoden.

NÖN: Wie sehen aus Ihrer Sicht die Friedhöfe in der Region aus? Gibt es viele verfallene Gräber oder sind die Friedhöfe gepflegt?Dies ist sehr unterschiedlich und wir sehen auf den Friedhöfen teilweise ganze Reihen an verfallenen Gräbern. Die Gemeinden als Friedhofsverwaltungen haben es hier in der Hand, den Status quo zu ändern. Großteils gibt es aber wunderschön gepflegte und liebevoll betreute Gräber.

Wie wirkt sich der Trend zu Naturbestattungen und Kremierungen in der Region aus? Konnten Sie feststellen, dass es vermehrt zu diesen Bestattungsformen kommt? Was ist der Grund dafür?Wir konnten eine Zunahme der Kremationen und Naturbestattungen feststellen. Dies ist teilweise dadurch erklärbar, dass es bis vor einigen Jahren in unserer Region noch gar nicht möglich war, überhaupt Naturbestattungen durchzuführen. headtopics.com

Können Sie bestätigen, dass immer mehr Urnen privat aufbewahrt werden? Wenn ja, wie ist hier die Vorgehensweise?Urnen dürfen derzeit in ganz Österreich privat aufbewahrt werden. Es verhält sich ähnlich wie bei den Naturbestattungen – was erlaubt ist, wird vermehrt genutzt. Nötig ist ein Ansuchen an den Bürgermeister beziehungsweise für Wien an die zuständige Magistratsabteilung, die dann einen entsprechenden Bescheid ausstellt.

