Veränderungen auf dem Dorfplatz in Hörmanns bei Weitra

Es ist erst etwa 30 Jahre her, als dieses Bild aufgenommen wurde – und doch sah der Dorfplatz in Hörmanns bei Weitra damals noch anders aus als heute. Die Landesstraße nach Dietmanns führte links an der Kapelle vorbei, und vor dem Feuerwehrhaus war noch kein Abstellplatz für Einsatzfahrzeuge. Im rechten Eck des Bildes ist noch die ehemalige Schule zu sehen, wo im Laufe der Jahre ein Teil abgerissen wurde und das heute als Dorfhaus genutzt werden kann.

:

NOEN_ONLİNE: St. Pöltner Innenstadt: Purer kommt, Triumph gehtIm Herbst gibt es einige Veränderungen in der St. Pöltner Innenstadt. Neben den Neuzugängen verlässt auch das eine oder andere Geschäft St. Pöltens Mitte.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Bürgermeister zu Gast in modernisierter Mittelschule SonntagbergBürgermeister Thomas Raidl überzeugte sich beim Augenschein vor Ort von den digitalisierten Klassenzimmern, aber auch den analogen Veränderungen, in der „Schule am Berg“.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Gablitzer Grüne machen sich für Klima-Schnupperticket starkGemeinderat Florian Ladenstein beklagt die Ablehnung der Initiative im Mobilitätsausschuss.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Christian Salek und Co. waren für Österreich im EM-EinsatzÖsterreichs +35-Nationalteam zeigte sich im Vergleich zur letzten Europameisterschaft stark verbessert und erreicht Platz sechs unter elf teilnehmenden Mannschaften.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

TTNACHRİCHTEN: Lkw-Fahrer mit 1,8 Promille auf Inntalautobahn aus dem Verkehr gezogenAm frühen Freitagvormittag zog die Polizei einen stark alkoholisierten Lkw-Lenker auf der Inntalautobahn aus dem Verkehr.

Herkunft: TTNachrichten | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: BWB: Supermärkte machen inflationsbedingt nicht mehr GewinnDie stark gestiegenen Lebensmittelpreise haben laut einer aktuellen Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) nicht zu einem merkbaren Gewinnmargen-Plus bei Supermarktketten geführt. Die Handelsspannen seien vom 2. Halbjahr 2022 bis 2. Halbjahr 2023 'nicht systematisch' angestiegen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »