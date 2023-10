Vatikan:Katholische Weltsynode beginnt mit Schlussabstimmung

Die Welt-Synode im Vatikan hat am Samstagnachmittag mit der Abstimmung über die Ergebnisse ihrer ersten vierwöchigen Sitzungsphase begonnen. Rund 350 Teilnehmer, darunter erstmals auch Frauen mit Stimmrecht, waren aufgerufen, einen rund 35 Seiten langen Abschlussbericht zu verabschieden, meldete Kathpress. Votiert wurde abschnittsweise über den finalen Entwurf.

Beherrschender Gegenstand des diesjährigen Treffens war die Frage, welche neuen Wege in der Entscheidungsfindung die katholische Kirche künftig ermöglichen soll. Neben einer spürbaren Dezentralisierung der weltweiten Kirche wurden in den Beratungen eine bessere Einbeziehung der kirchlichen Basis und ein Abbau klerikaler Macht gefordert. Auch der Zugang von Frauen zu kirchlichen Ämtern war ein Thema.

Die im Schlussbericht in 20 Punkten mit jeweils etwa 15 Unterpunkten aufgelisteten Ergebnisse und Vorschläge sollten am Samstagnachmittag einzeln abgestimmt werden. Laut Synodenordnung gelten nur die Punkte als angenommen, die eine Zweidrittelmehrheit an Ja-Stimmen erhalten. Enthaltungen sind nicht möglich. Die Veröffentlichung des Ergebnisses wird für den frühen Abend erwartet.Die Weltsynode gilt als eines der wichtigsten Projekte von Papst Franziskus (86). headtopics.com

Der Papst und sein Synodenbevollmächtigter, der luxemburgische Erzbischof Jean-Claude Hollerich, haben schon vor Beginn der Beratungen deutlich gemacht, dass es in diesem Stadium noch nicht um konkrete Reformern gehen soll. Vielmehr sollten die Katholiken zunächst einmal neue Formen der Kommunikation und des Miteinanders erproben. Dann könne in einem zweiten Schritt gegebenenfalls über mögliche Veränderungen gesprochen werden.

Kardinal Christoph Schönborn bezeichnete die Versammlung im Interview für die „Presse am Sonntag“ als „wie jede Synode anstrengend, aber es war bei Weitem die beste Synode, die ich seit fast 40 Jahren erlebt habe“. Ihm sei „bewusst geworden, dass das Zentrum der Kirche sich von Europa weg verlagert. Die europäischen Bischöfe und auch Laienvertreter waren nicht mehr die Mehrheit. Die Mehrheit ist eindeutig im Süden. headtopics.com

Katholische Weltsynode geht zu EndeMit einem großen Gottesdienst im Petersdom in Rom geht am Sonntag nach dreieinhalb Wochen die Weltsynode der katholischen Kirche zu Ende. Die Messe wird von Papst Franziskus geleitet. Die Beratungen über die Abschlusserklärung dauerten am Samstag bis in den Abend. Konkrete Beschlüsse wurden nicht erwartet. Weiterlesen ⮕

Lesung einer Zeitzeugin: Herta Bugl erzählt aus ihrem Leben im KriegIm Betriebsseelsorgezentrum in Herzogenburg las die 87-jährige Herta Bugl aus ihrem Leben im Krieg und der Zeit danach vor. Viele Jugendliche können sich nicht vorstellen, wie ihre Großeltern damals um ihr Leben zitterten. Weiterlesen ⮕

Oö: Sieben Feuerwehren bei Brand am Gelände einer Papierfabrik in LaakirchenLAAKIRCHEN (OÖ): Sieben Feuerwehren standen am Freitag, dem 27. Oktober 2023, bei einem Brand am Gelände einer Papierfabrik in Laakirchen (Bezirk Gmunden) im Einsatz. Erste Einsatzkräfte sollen bereits seit den frühen Morgenstunden im Einsatz stehen. Weiterlesen ⮕

Ktn: Rauchmelder alarmiert Nachbarn über Brandgeruch in einer Mehrparteienhaus-Wohnung in VillachVILLACH (KTN): Kurz vor 04:30 Uhr morgens meldeten am 28. Oktober 2023 besorgte Mieter eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Auen, dass in einer Wohnung Rauchmelder zu hören sein und bereits Brandgeruch wahrnehmbar sei. Weiterlesen ⮕

41-Jähriger sorgte für Polizeieinsatz in Tullner DiskothekIn einer Diskothek in Tulln ist in der Nacht auf Samstag ein 41-Jähriger festgenommen worden. Weiterlesen ⮕

Iranerin nach mutmaßlicher Kontroverse mit Moralpolizei totEine 16-jährige Iranerin ist nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der berüchtigten Moralpolizei gestorben. Die Schülerin Armita Geravand starb am Samstag in einer Klinik in der Hauptstadt Teheran, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete. Bereits vor rund einer Woche war die junge Frau für hirntot erklärt worden. Weiterlesen ⮕