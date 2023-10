Van der Bellen in TV-Ansprache: 'Hass hat hier keinen Platz'

seine TV-Ansprache zum Nationalfeiertag. Dass Österreich frei, wirtschaftlich stark, friedvoll und friedliebend sei. „Wir können für diesen Frieden nicht dankbar genug sein“, sagte Van der Bellen – um dann aufs Gegenteil zu kommen. Den „Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine“ etwa, der weiter tobe; oder „die grausame Terrorattacke“ der Hamas, die Israel nicht einfach hinnehmen könne.

Das Österreich, das er, Van der Bellen, kenne, sei mitfühlend, hilfsbereit, intelligent, liberal, gastfreundlich, frei und friedliebend. „Lassen Sie uns dieses Land und einander wertschätzen!“

