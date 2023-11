Van der Bellen appellierte an Reformationstag an Mitgefühl

Jesus habe laut biblischer Überlieferung in der Bergpredigt zudem nicht"von den sogenannten Leistungsträgern" gesprochen, sondern"von den Schwachen, von den Ausgegrenzten, von jenen am Rande der Gesellschaft". Van der Bellen war von der Lutherischen Stadtkirche als Redner eingeladen worden. Statt wie geplant von der Kanzel sprach der Bundespräsident auf Augenhöhe mit den Gottesdienstbesuchern.

Zur Lesung - dem Beginn der Bergpredigt aus dem Matthäus-Evangelium - meinte Van der Bellen, der sich laut eigenem Bekunden oft selbst als"Prediger in der Wüste" sieht:"Nicht Erfolg bestimmt den Wert eines Menschen, nicht sein Reichtum, nicht seine Gesundheit oder die soziale Stellung. Wir alle sind gleich viel wert." Daher sei man auch zur Solidarität verpflichtet.

Diese Zwischenmenschlichkeit gelte genauso gegenüber allen Menschen, die der Hilfe bedürfen, meinte Van der Bellen - und betonte, dass Hilfe manchmal ganz einfach sei. headtopics.com

„Schlagzeilen-Zählen ist kein Maßstab für Kirche“Michael Chalupka, Bischof der evangelischen Kirche A.D. in Österreich, vermisst im Interview zum Reformationstag Bewegung in der Ökumene. Und er konstatiert, es gebe ähnliche Austrittszahlen wie... Weiterlesen ⮕

Michael Chalupka: „Schlagzeilen-Zählen ist kein Maßstab für Kirche“Michael Chalupka, Bischof der evangelischen Kirche A.D. in Österreich, vermisst im „Presse“-Interview zum Reformationstag Bewegung in der Ökumene. Und er konstatiert, es gebe ähnliche... Weiterlesen ⮕

Bischof Michael Chalupka: „Schlagzeilen-Zählen ist kein Maßstab für Kirche“Michael Chalupka, Bischof der evangelischen Kirche A.D. in Österreich, vermisst im „Presse“-Interview zum Reformationstag Bewegung in der Ökumene. Und er konstatiert, es gebe ähnliche... Weiterlesen ⮕

Bist du bereit für das Jubiläumskonzert der Buffalo Bells?Am 11. November findet die 10-Jahres-Jubiläumsshow der Buffalo Bells im Pfarrsaal St. Stephan in der Kirchenstraße 16 in Amstetten statt. Einlass ist ab 19 Uhr bei 15 Euro Eintritt. Für das Konzert - heuer das letzte, wo die Büffel bellen - gibt es Karten nur bei Abendkasse. Weiterlesen ⮕

VP-Gemeinderätin wirft Bürgermeister vor, andere Meinungen nicht zuzulassenVP-Gemeinderätin Astrid Wisgrill wirft Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) vor, andere Meinungen in der Fraktion nicht zuzulassen. Er soll ihr als „Impfverweigerin und Windkraftgegnerin“ das Wort verweigert haben. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕